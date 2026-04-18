Penultima del Girone B: la Ternana c'è, Arezzo e Ascoli si giocano la B

Ultimi 180' di stagione regolare nel Girone B e la notizia è che ne farà parte pure la Ternana. Il Tribunale fallimentare di Terni, nel certificare lo stato di insolvenza della società, ha disposto l'esercizio provvisorio per tre mesi. Una decisione volta proprio a tutelare il titolo sportivo, necessario per mantenere l'affiliazione alla Figc e proseguire la stagione: titolo che invece, in caso di liquidazione volontaria – e cessazione dell'attività – sarebbe andato perduto, con conseguente esclusione dei rossoverdi e stravolgimento della classifica.

Dunque resta tutto com'è, con Arezzo e Ascoli appaiate in vetta e uniche contendenti per la B diretta. Gli scontri diretti a favore danno un leggero vantaggio ai toscani che con due vittorie – o comunque in caso di identici risultati – prevarrebbero sui bianconeri. Dunque il penultimo turno è già un possibile match point: se l'Arezzo dovesse vincere a Pineto e l'Ascoli perdesse in casa col Guidonia, gli amaranto sarebbero promossi. Non lo scenario più probabile, considerando che gli abruzzesi sono ancora in corsa per il 4° posto – che permetterebbe di saltare un turno playoff – e i laziali sono praticamente fuori da ogni discorso.

Chi deve ancora sudarsi la salvezza è il Forlì: il +5 sulla zona palyout è un'assicurazione importante, per la certezza però serve una vittoria. Vittoria che manca da 7 giornate e da cercare sul campo del Carpi, altra squadra senza più obiettivi. I galletti sarebbero salvi anche in caso di mancata vittoria delle due attualmente chiamate allo spareggio, entrambe impegnate in casa: la Sambenedettese col già retrocesso Pontedera, il Bra con la Ternana, disastrata ma comunque certa dei playoff. Playoff quasi ufficiali anche per il Gubbio, rivale dell'altra squadra in lotta per la salvezza, la Torres, che sta un punto sotto il Forlì.

Sull'altro lato della classifica, il Ravenna, ufficialmente migliore terza della C, ospita la Vis Pesaro, che deve solo capire quale sarà il suo piazzamento nella griglia playoff: stessa cosa per Pianese e Juventus NG, avversarie di turno, per il Campobasso, che va a Perugia.

Riposa il Livorno, già in vacanza.







