SERIE C Per il Cesena due ritorni: Elia Benedettini e Giuseppe Borello Presentati questa mattina dal Direttore Sportivo del Cesena Moreno Zebi i due nuovi acquisti, che in sostanza sono due ritorni. Il portiere della Nazionale sammarinese Elia Benedettini, e l'esterno d'attacco Giuseppe Borello

Il 15 gennaio sembrava poter indossare il biancorosso Rimini, il 21 invece lo si vede nella pancia dell'Orogel Stadium di Cesena per il ritorno ufficiale in bianconero. Elia Benedettini è cresciuto nelle giovanili del Cesena per poi trovare casa a Novara in serie B dove ha conosciuto Moreno Zebi e William Viali. Direttore Sportivo e Allenatore hanno stima totale nel portiere sammarinese, Zebi ne ha tessuto le lodi sia come atleta sia come uomo. Ed eccolo qua a coronare il suo sogno attuale: quello di poter essere a tutti gli effetti un professionista. Elia Benedettini sa di avere davanti un portiere molto forte e che sta facendo un campionato brillantissimo come Michele Nardi. Durante la conferenza stampa di presentazione ha ringraziato più volte anche il CT Franco Varrella per aver – ha detto il portiere- creduto fortemente in lui anche nei momenti più difficili. Elia Benedettini ha in questo momento in testa solo la prossima partita del Cesena, ma Wembley non è lontano. Il ragazzo si è fatto uomo. Recentemente è diventato padre di una bambina e marito, anche questo inciderà in un rendimento che deve e può solo crescere. Anche per Giuseppe Borello è un ritorno. Lo scorso anno fece molto bene ma le strade tra lui e il Cesena si separarono. Vercelli si è rivelata una tappa interlocutoria, ed eccolo nuovamente a Cesena per chiudere il cerchio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: