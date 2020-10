SERIE D Per il Forlì è una “Caporetto” casalinga: la Sammaurese dilaga 5-1 I giallorossi di Stefano Protti vincono 5-1 al “Morgagni”: a segno l’ex Bonandi, Nicoli, Gurini, Yassey e Gregorio. Serve a poco il momentaneo vantaggio del Forlì firmato Ferrari.

Il pomeriggio del riscatto si trasforma in un incubo per il Forlì che, al “Morgagni”, soccombe 5-1 contro la Sammaurese fanalino di coda dopo 4 giornate. Eppure per gli uomini di Beppe Angelini si era messa bene, vantaggio alla prima vera occasione: calcio d’angolo, stacco imperioso di Ferrari e nulla da fare per Vitiello. I “Galletti” sembrano mettere il match in discesa ma la Sammaurese non ci sta: ancora da corner, Manuzzi anticipa tutti e la indirizza bene, la difesa biancorossa salva tutto sulla linea. È il preludio al pareggio che arriva al 20’: il grande ex Bonandi prende la mira e indovina l’eurogol di giornata. Sfera diretta all’incrocio dei pali con De Gori immobile. Il Forlì non reagisce, la Sammaurese fiuta il colpaccio: azione splendida da destra verso sinistra dei ragazzi di Stefano Protti, Yassey aspetta la sovrapposizione di Nicoli che fredda De Gori con un mancino potente sul primo palo. I giallorossi vanno sul velluto, 6 minuti dopo tacco illuminante del solito Bonandi a smarcare Gurini. Palla sotto le gambe di De Gori e per il Forlì è notte fonda. Ferrari prova a riaprirla con uno schema da punizione ma cicca sul più bello, sull’altro versante la Sammaurese va per il poker: Manuzzi si invola, De Gori respinge poi Bedei allontana definitivamente la minaccia.



Si va negli spogliatoi sul 3-1, gli uomini di Angelini provano a rientrare in campo con un altro piglio. Vitiello sbarra la strada al neo-entrato Akammadu, poi capitan Baldinini non trova la deviazione vincente da due passi. Ma non c’è niente da fare, il Forlì crolla ancora ai -20. Yaya Yassey firma l’1-4 sull’assist del giovanissimo - classe 2003 - Migani e la partita non ha più nulla da dire. Anzi, si. Un’altra rete che allarga ancora di più la forbice, sempre per una Sammaurese a dir poco straripante: De Gori respinge il primo tentativo ma non può nulla sul tap-in di Gregorio. Per il Forlì piove sul bagnato: Beduschi si prende il secondo giallo per un fallo a centrocampo e lascia i suoi in 10. Sabba non chiude il set a tu per tu con De Gori e, al fischio finale, contestazione dei tifosi del “Galletto” per un 5-1 pesantissimo. La Sammaurese trova prima vittoria e primi punti stagionali.



