COPPA ITALIA C Per il Girone C avanzano Altamura, Catania e Potenza

Il Picerno parte bene, l'Altamura finisce meglio e passa il turno in rimonta. Padroni di casa che aprono le marcature in avvio con la conclusione vincente di Santarcangelo. Quando tutto sembra fatto e in pieno recupero arriva la rete dell'1-1 di Leonetti che manda il match ai supplementari. Extra time che l'Altamura affronta di rincorsa e col vantaggio di un uomo e allora c'è spazio prima per il raddoppio di Sabbatani e poi per il definitivo 1-3 su rigore firmato Leonetti, doppietta per lui. Al Massimino il Catania si aggrappa ai caldi di rigore per avere ragione del Crotone che in apertura di ripresa era passato sfruttando un errore del portiere etneo Bethers su tiro di Gomez. Il Catania pareggia con Luperini, reattivo sulla respinta corta di Sala, un gol che manda la sfida ai supplementari. La stanchezza da una parte e dall'altra frizza lo stato di fatto, non succede praticamente nulla ed è logico giocarsela ai rigori. 5 su 5 di qua e di là, ma ad oltranza Spina si fa respingere il tiro e Di Gennaro porta il Catania al turno successivo. Ennesima rimonta anche nella terza partita che riguarda il girone C. Se la prende il Potenza che a Benevento era andato sotto dopo appena un minuto con Prisco che favorito da un rimpallo beffa Cucchietti con la punta. Pari Potenza: Burgio sfonda e disegna un cross sul quale D'Auria stoppa col destro e va dentro di sinistro. Ripresa, D'Auria fa volare Nunziante, ma Felippe è il più lesto a rimbalzo: partita e destini capovolti, il Benevento è fuori.

