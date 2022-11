SERIE C Per il Rimini ancora uno stop imposto da una toscana Dopo la Carrarese il Rimini cade anche con il Pontedera decide un gol di Aurelio al termine del primo tempo

C'è qualcosa che non va, e al Manucci Gaburro non si è nascosto, dichiarando che "la qualità del Rimini c'è e va tirata fuori, sono deluso – ha detto il tecnico biancorosso, ma adesso dobbiamo reagire". Questo in sintesi il dopo partita, il match è iniziato in maniera propositiva con Mencagli che lavora bene sulla destra poi calcia sull'esterno della rete e poco dopo lascia il campo per infortunio. Palla gol Pontedera con Catanese che colpisce da ottima posizione, battuta centrale blocca Zaccagno. Lavarone il suo centro per il colpo di testa di Michele Vano, sfera ad un soffio dal palo. Ci prova Benedetti con una conclusione ben bloccata dal sempre attento Zaccagno. Cioffi riceve un gran pallone da Benedetti, Tofanari sulla traiettoria salva Zaccagno. Sinistro su punizione prepotente di Rossetti fuori di un soffio. Sul finire di tempo dormita della difesa biancorossa, Tofanari lascia sfilare la sfera, Lavarone non accorcia, e Aurelio deposita in rete.

Vantaggio Pontedera tutto troppo facile. Benedetti ancora pericoloso schiaccia troppo la conclusione. Santini abbattuto in area, sul cross dalla destra. Sul proseguimento dell'azione conclusione di Vano, respinge Siano. Poi l'arbitro ammonisce lo stesso Santini per le plateali proteste. Marcandali non guarda la palla e finisce per travolgere il centravanti del Rimini. Sempre Benedetti, questa volta su punizione, Zaccagno in angolo. Forcing finale Rimini, Tanasa di testa spacca la traversa ma la sostanza non cambia. Allo stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera batte Rimini 1-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: