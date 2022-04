SERIE D Per il Rimini solo un pari con il Ghiviborgo Dopo il vantaggio con Germinale, espulso il difensore del Ghivizzano Mosti per doppia ammonizione. Sall realizza il gol del pari al 91’. Nel recupero espulso anche Mencagli

Sotto la pioggia insistente Ghiviborgo in contropiede con Sall il quale sull’uscita di Marietta allunga il tackle e viene ammonito. Ci vogliono 25 minuti per vedere il Rimini: Gabbianelli per Germinale che si produce in una mezza rovesciata che termina alta. Poco dopo tocca ad Andreis conclusione non lontana dal palo difeso dal 2003 Gabriele Nucci. Nel finale di tempo proteste per la spinta in area subita da Germinale, l’arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. Prima dell’intervallo Pietrangeli nel cuore dell’area trova solo l’angolo. Cambia passo il Rimini nella ripresa Ferrara per Andreis. Ed è proprio di Ferrara il cross che mette in crisi la difesa del Ghiviborgo e permette a Germinale di sbloccare il risultato. Ferrara su punizione va vicino al raddoppio. Poi buon momento Ghivizzano: contropiede Sall, sfera per Melandri che non trova la porta. Poco dopo Mosti sfonda sul lato destro Marietta è attento e chiude sul suo palo. Il Rimini vuole il 2-0, Tonelli per Greselin a botta sicura, Nucci bravo a respingere con i piedi. Ghivizzano che resta in 10 uomini, doppia ammonizione Mosti. Sembrava finita poi il calcio è questo: Sall scarica un siluro sotto l’incrocio dei pali e rimette in gioco il Ravenna adesso a - 6 ma con una partita in meno. Nell’extra espulso anche Mencagli. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini - Ghivizzano 1-1.

