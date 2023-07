MONDIALI FEMMINILI Per l'Italia ora c'è la forte Svezia: in palio il pass per gli ottavi Domani mattina, alle 9.30 italiane, tocca nuovamente alle Azzurre dopo il successo all'esordio contro l'Argentina. La Svezia è una delle favorite per il titolo: terza nel Ranking FIFA e terza nell'ultimo mondiale di quattro anni fa.

Era fondamentale partire con una vittoria, considerando il girone ostico. E l'Italia di Milena Bertolini ci è riuscita alla grande, soffrendo quando doveva ma trovando la zampata vincente con l'intramontabile Cristiana Girelli. 1-0 all'esordio contro l'Argentina e primi 3 punti nel Mondiale di Australia e Nuova Zelanda per le Azzurre. Attese ora dall'impegno sulla carta più difficile e complicato: domani mattina, alle 9.30 italiane, c'è la sfida alla Svezia. Le scandinave sono una delle avversarie peggiori da incontrare: terze nel ranking FIFA e medaglia di bronzo all'ultimo mondiale giocato nel 2019 in Francia.

Quattro anni fa solo l'Olanda fermò la marcia svedese verso l'ultimo atto, con la consolazione poi di aver vinto la finalina 3°/4° posto contro l'Inghilterra. Ora l'obiettivo delle ragazze allenate da Peter Gerhardsson è arrivare fino in fondo. La partenza è stata delle migliori, anche se con qualche brivido di troppo: 2-1 in rimonta contro il Sudafrica con i gol di Fridolina Rolfo – attaccante del Barcellona – e Amanda Ilestedt, difensore del Paris Saint-Germain. Vittoria arrivata solo allo scadere per la Svezia, attesa ora dall'Italia per legittimare il primo posto nel girone.

Azzurre che però non hanno nulla da perdere e che quindi giocheranno serene, consapevoli di poter fare l'impresa. Potrebbe esserci ancora spazio per l'italo-sammarinese Chiara Beccari, titolare per tutti e 90 i minuti contro l'Argentina. Così come per l'altra giovanissima del gruppo, Giulia Dragoni, anch'essa partita tra le prime 11 all'esordio nonostante la carta d'identità reciti 7 novembre 2006. La CT Bertolini vuol proseguire con questo mix tra fresche novità e giocatrici d'esperienza, proprio come Girelli e proprio come Barbara Bonansea, desiderosa di sbloccarsi domani a Wellington.

