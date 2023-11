"Per Sempre noi due": Federica Cappelletti racconta a San Marino la storia con Paolo Rossi Nell'ultimo appuntamento di "Mercoledì d'autore", la moglie dell'eroe di Spagna '82 ha presentato il suo libro con il giornalista Giuseppe Tassi. Un'occasione anche per parlare di calcio femminile visto il ruolo di presidente della divisione di serie A.

Sarà anche una coincidenza o forse no, ma l'ultimo incontro della rassegna Mercoledì d'autore, il nono, non poteva che essere dedicato a chi quel numero lo ha indossato per anni vestendo la maglia bianconera. Paolo Rossi è stato il Pablito di Spagna '82, il calciatore dal volto pulito che ha fatto sognare l'Italia. La moglie Federica Cappelletti racconta tanto di questo grandissimo campione nel libro “Per sempre noi due”, presentato a San Marino con il giornalista Giuseppe Tassi.

Un campione dentro e fuori dal campo. Un uomo vero, unico, raccontato anche attraverso le lettere originali scritte negli anni alla moglie Federica.

Federica Cappelletti è anche presidente della Divisione Femminile di serie A. Un mondo nel quale ha saputo trovare grande passione e impegno e può crescere ancora.

