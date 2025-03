Perdite di tempo del portiere, cambia la regola: dall'anno prossimo sarà calcio d'angolo

Il portiere perde tempo? La squadra avversaria guadagna un calcio d'angolo. È questa la novità che l'Ifab, l'organo internazionale che decide le regole del calcio, introdurrà dalla prossima stagione. Si tratta di una modifica alla norma attualmente in vigore per punire le perdite di tempo da parte dei portieri: al momento, dopo esserne entrati in possesso con le mani, i portieri dovrebbero liberarsi del pallone entro 6 secondi, pena un calcio di punizione indiretto a favore degli avversari. Una regola, di fatto, mai applicata e che ora cambia pelle, allungando a 8 i secondi massimi di palla ferma tra le mani del portiere. Superato questo limite, l'arbitro – che dovrà comunque fare un conto alla rovescia con le mani, visibile a tutti, dal -5 a 0 – assegnerà un calcio d'angolo.

Tale novità è stata sperimentata nel campionato Primavera, ma non è l'unica decisa nella 138a riunione dell'Ifab: ora solo i capitani si potranno avvicinare ai direttori di gara; gli arbitri potranno fare un annuncio dopo una lunga revisione al Var o al monitor (a partire dal Mondiale per club); quando la palla colpirà l'arbitro, l'azione ripartirà dal giocatore che ne sarebbe entrato in possesso dopo l'ultimo tocco (o, in caso di impossibilità di stabilirlo, da chi l'abbia toccata per ultimo); durante la battuta di un calcio d'angolo, il guardalinee non dovrà più posizionarsi dietro alla porta ma all'altezza del dischetto del rigore.