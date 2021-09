SERIE C Perinetti a Cpiace: "Juventus partenza lenta e recuperare punti a più squadre diventa difficile" Il Direttore Sportivo del Siena ospite di Cpiace parla dei problemi della Juventus e del calcio in generale dopo la pandemia, bilanci in rosso, e società in estrema difficoltà

Super ospite della puntata di Cpiace di lunedì l'attuale Direttore Sportivo del Siena Giorgio Perinetti. Grande passato per lui in Serie A dove ha lavorato alla Roma, al Napoli, fu lui nel 1991 a comunicare a Diego Armando Maradona la prima squalifica comminata al fuoriclasse argentino per doping. Perinetti, è stato anche Direttore Generale del Genoa, ha lavorato a Palermo, Venezia e Brescia prima di fare ritorno per la terza volta al Siena. Il Direttore Sportivo è stato anche alla Juventus nel ruolo di Coordinatore del Settore Giovanile, e con lui oltre che dell'attuale campionato di Serie C, si è parlato proprio dei problemi attuali dei bianconeri.

