COPPA ITALIA C Perugia, Ascoli e Carpi esultano ai rigori

Buona la prima per il Carpi di Stefano Cassani: il Trento si difende al Cabassi e dopo lo 0-0 ci vogliono i rigori per promuovere i padroni di casa. Per il Trento decisivo l'errore di Cappelletti. Rigori necessari anche tra Pineto e Ascoli, ospiti che la vincono dal dischetto e ospiti che erano andati avanti con D'Uffizzi. Schirone però riesce a sorprendere la difesa bianconera e riportare la sfida in parità. Corazza dal dischetto rilancia l'Ascoli nuovamente ripreso da Chakir. Lo Scalzo gol, Nebuloso no è il combinato disposto che manda l'Ascoli avanti.

Non c'è 2 senza 3 e quindi rigori tra Perugia e Pontedera. Dopo lo 0-0 al novantesimo, risulta decisiva la parata di Gemello su Scaccabarozzi. Dopo di che segnano tutti. Di Joselito il 5-4 che fa esultare il Perugia. Un colpo di testa di Guerra permette alla Juventus Next Gen di battere il Novara. Finale in apnea coi bianconeri in 10 a resistere fino al triplice fischio. Pannitteri sul finire di primo tempo lancia il Latina nel successo per 1-0 contro il Gubbio di Mimmo Di Carlo. Tris di un ottimo Campobasso, a valanga sulla Casertana. I molisani la sbloccano con Bifulco. Già al minuto 22 Gala si avvita di testa e praticamente la chiude lì. Lo stesso Gala si mette in proprio per la doppietta e il 3-0 finale che lancia il Campobasso al secondo turno.



