SERIE C Perugia e Livorno vincono e restano in vetta Gli umbri rimontano 2-1 il Pineto con la perla nel recupero di Kabashi, agli amaranto basta Mawete per l'1-0 sull'Atalanta U23.

Perugia e Livorno tornano a vincere e si mantengono nel gruppone di testa a quota 7. Gli umbri battono 2-1 il Pineto, ancora senza successi e alla prima sconfitta stagionale. 2' e gli abruzzesi andrebbero sul dischetto per la scivolata di Megelaitis su Ienco, l'arbitro però, riviste le immagini all'FVS, torna sui suoi passi e lo revoca. Tempo 5' e gli ospiti passano comunque: Lombardi recupera su Ladinetti a centrocampo, avanza fino al limite e scarica a Forte, che piazza in buca d'angolo di destro. La patta del Perugia arriva quando Canotto innesca in area Cavallini, atterrato in scivolata da Ienco: stavolta il fallo è confermato e dunque è rigore per davvero, con Canotto a trasformare. Nel recupero, Ienco prova a riscattarsi cannondo in porta, con Zelesny prodigioso in respinta. Con la ripresa, il Perugia sciupa col colpo di testa alto di Ladinetti, mentre Zelesny è di nuovo attento su Pellegrino. Finché, al 92°, Kabashi la risolve d'autore, inventandosi una meraviglia mancina dalla distanza che tiene il Perugia in vetta.

Così come ci resta il Livorno con l'1-0 su un'Atalanta U23 che, prima di cedere, spreca diverse occasioni, a partire dal palo centrato, da due passi, da Zanaboni. Orobici di nuovo vicini al gol in avvio di ripresa, col rimpallo Levak-Falasco che rimbalza appena fuori e, subito dopo, col miracolo di Martinez ancora su Zanaboni, servito dal cross teso di Idele. Ma immediatamente dopo la doppia opportunità, ecco il gol vittoria dall'altro lato, con la perfetta punizione di Aramu per il colpo di testa di Mawete. È il 49° ma di fatto è già finita, il Livorno torna alla vittoria e l'Atalanta U23 resta a quota 3.

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