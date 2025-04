Perugia fermato dal Sestri: playoff più lontani

Il Sestri Levante allontana il Perugia dai playoff e si regala ancora qualche speranza di centrare i playout. Nel terzultimo turno di Serie C, i liguri ben figurano in Umbria e strappano un importante 2-2. Ospiti pericolosi già al secondo minuto, con Piu lanciato in verticale da Brunet, ma l'attaccante, a tu per tu con Gemello, è chiuso dal portiere in uscita Liguri vivaci, Perugia che non crea, e alla mezzora arriva il vantaggio del Sestri. Una punizione da 35 metri di Rosetti spiove in area, Giunti prova ad anticipare Primasso, ma colpisce malissimo e invece di allontanare, realizza l'autogoal che vale l'1-0. Lo schiaffo subito sveglia il Perugia, che comincia ad attaccare e sfiora il pareggio due volte a fine primo tempo. Prima ci prova Kanoute, innescato in area da Marconi, con Fusco che respinge in tuffo la sua conclusione ravvicinata. In seguito, Cisco penetra in area piccola dalla destra e mette a sedere il portiere, ma poi spedisce contro di lui il cross, con un compagno di squadra già pronto a insaccare sulla linea di porta. Nella ripresa la partita si accende e arrivano tre reti, concentrate, tra il 72' e l'81'. Il primo è del Perugia, ed è un gran goal. Accelerata di Broh che imbuca per Montevago, l'attaccante controlla in area, si gira e calcia in diagonale, bucando Fusco sotto alle gambe. Neanche il tempo di esultare, per il Perugia, che il Sestri torna in vantaggio, con un altro goal spettacolare. Rosetti scende sulla destra, sterza e mette in mezzo per Piu, a cui bastano due tocchi per controllare calciare in girata, spedendo la sfera all'incrocio. Tiro imprendibile per Gemello, è 2-1. Gli umbri però non ci stanno, ripartono all'attacco e ritrovano rapidamente il pareggio. Protagonista è ancora il subentrato Montevago. Altra punizione dai 35 metri, palla nuovamente sul secondo palo dove il numero 9 stacca più in alto di tutti e buca Fusco per la seconda volta. Nei minuti finali, il Perugia prova anche a ribaltare il risultato, ma il sinistro di Seghetti di prima intenzione, su cross basso da sinistra, termina alto. Finisce, così, 2-2. Il Perugia va a 44 punti, restando a -1 dal Pontedera e sprecando una delle ultime occasioni per provare a rientrare in zona playoff. Punto importante per il Sestri, in ottica salvezza, dopo le tre sconfitte nei quattro turni precedenti.