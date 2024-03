SERIE C Perugia, grande fatica con la Recanatese alla fine Seghetti porta i tre punti Perugia – Recanatese 1-0

Ci vuole mezz'ora per vedere una conclusione pericolosa, a crearla sono i giallorossi di Recanati, Melchiorri per Ferretti diagonale fuori non di molto. Molto meglio la Recanatese nei primi 45. Fuga di Longobardi, sterzata e conclusione, da quella posizione l'esterno doveva e poteva fare meglio.

Adamonis in angolo. E' sempre Recanatese anche ad inizio ripresa, Melchiorri diagonale largo. Per vedere il Perugia occorre attendere un'ora, l'ingresso di Seghetti sarà determinante: il suo cross radente è respinto in angolo da Peretti. Il Perugia comincia a stringere d'assedio l'area della Recanatese nel finale.

Seghetti prima chiede e non ottiene il calcio di rigore, poi una grande serpentina, e conclusione deviata in angolo da Meli. Il numero 11 è indemoniato, fa tutto lui e a 3 minuti dal 90esimo trova la stoccata vincente. Il pallone bacia il palo e si infila in porta. Sylla divora il 2-0 con la respinta sulla linea di un difensore ma sarebbe stato troppo per una Recanatese crollata solo nel finale. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Perugia batte Recanatese 1-0.

