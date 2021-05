Perugia in B: le immagini dei festeggiamenti

Il Perugia, grazie ad un grande finale di campionato, torna in serie B dopo un solo anno di purgatorio in C: sono passati 261 giorni dalla retrocessione sancita dalla sconfitta ai calci di rigore nel doppio confronto con il Pescara ai playout. Festa grande dei tifosi che al fischio finale della partita vinta dalla squadra di Caserta a salò contro la Feralpi per 2-0, si sono riversati in strada, prima a Pian di Massiano, davanti allo stadio, poi tutti in centro, davanti alla Fontana Maggiore, il luogo di tutti i grandi festeggiamenti storici. In molti hanno atteso l'arrivo della squadra, pullman con clacson spianato e luci ad intermittenza per festeggiare il ritorno in B. Appena parcheggiato dentro lo Stadio curi, i giocatori sono scesi e sono ripartiti cori e festeggiamenti per un obiettivo arrivato proprio all'ultima giornata con gli stessi punti del Padova ma raggiunto per lo scontro diretto favorevole. Questa sera Cpiace ore 21 collegamento Skype con Perugia, e nel finale di trasmissione con Como altra squadra promossa in B