Perugia inarrestabile, si rialza la Feralpi Salò

La rincorsa del Perugia è inarrestabile, nelle ultime 7 sono 5 vittorie e 2 rinvii per la squadra di Caserta. E contro il Modena ex seconda della classe c'erano timori che il magic moment potesse anche svanire. Nulla di tutto questo, sono passati 10 minuti quando Elia fa correre Falzerano. Testa alta a pescare il movimento di Moscati, Gagno chiude alla grandissima. Perugia ha cominciato con un altro passo e la sblocca, ancora Falzerano la porta per Melchiorri e questa volta a toccare dentro c'è Elia. Grifone lanciato verso la vetta, ma reazione Modena con occasionissima, Spagnoli a colpo sicuro fermato da un salvataggio sulla linea. Ribaltamento e match point Perugia. Elia recupera e Mignanelli in recupero lo tocca ingenuamente. L'attaccante va giù con mestiere e si prende un contestatissimo rigore. Burrai dritto per dritto, ma l'istinto di Gagno lo porta a salvarsi di piede. Altro giro, altro regalo. Stavolta su Melchiorri il fallo di Zero è incontrovertibile. Questa volta Moscati, e Gagno va per il Nobel della reattività. Il tempo si chiude col tanto ricercato raddoppio e molte proteste modenesi, Favalli col sinistro e il pallone che viene ribattuto quando ha già varcato la linea. Il replay conferma la bontà della segnalazione dell'assistente e quindi della decisione dell'arbitro. Ripresa e titoli di coda ad un match risolto nella prima parte, bell'assolo di Murano che appena entrato mette anche il suo sigillo per il 3-0 finale.







La Feralpi ritrova in casa un successo che mancava da 3 turni, Legnago in caduta libera al sesto k.o. consecutivo. Partita non bella, si va a strappi, primo tempo poco di tutto tranne il gol partita. Morosini la mette, e sugli imbarazzi di Stefanelli si coordina Scarsella che la mette nell'angolo. Secondo tempo con qualcosa in più da vedere, Legnago che da segni di vita con la sberla di Giacobbe controllata da De Lucia in 2 tempi. Bella incursione, dall'altra parte, di Ceccarelli che si infila e scarica trovando però Pizzignacco sul pezzo. Per un portiere che vola, un altro che si arrende. problema muscolare per De Lucia e così gli ultimi 10 minuti abbondanti sono di Liverani. Miracoli prova a chiuderla, conclusione però in palese contrasto col cognome, ma si può sempre fare peggio. Alla voce Chakir, messo in movimento all'ultimo respiro di partita che svirgola la palla del pari in maniera imperdonabile condannando i suoi ad un altra tappa, la numero 6 di questa via crucis.