SERIE C Perugia ok contro il Legnago: termina 2-1 per il Grifone

Un tempo dominato prima di un piccolo black-out che rischiava di far saltare tutto. Alla fine va comunque bene così al Perugia, che costruisce il successo nella prima frazione di gioco e lascia un coraggioso Legnago all'ultimo posto in classifica. Match che si stappa alla prima vera occasione: Matos sfonda a sinistra e serve sul secondo palo Cisco che – di prima intenzione – supera Perrucchini, non esente da colpe. Il Grifone va sull'1-0 e non si ferma: Giraudo in progressione, Perucchini si riscatta alzando in corner. Poi, in un'epoca di cosiddetti “rigorini”, è solare e sacrosanto quello concesso al tramonto del primo tempo: Ampollini stende da dietro Marconi, a tu per tu con il portiere, e non protesta nemmeno. Dagli 11 metri Matos è perfetto: palla da una parte, portiere dall'altra ed è 2-0.

Quando sembrava tutto sotto controllo, però, il Perugia si complica la vita. Perché il Legnago, a inizio ripresa, accorcia le distanze con Noce che svetta da solo nell'area piccola e scrive 2-1. I padroni di casa si spaventano e i veneti sfiorano un clamoroso pareggio con il palo colpito – sempre di testa – da Svidercoschi. Scampato pericolo, i biancorossi tornano a farsi vedere in avanti: Yabre arriva, dopo una deviazione, e centra in pieno la traversa. Lasciando quindi un'ultimissima chance al Legnago, cestinata dall'inzuccata alta di Basso Ricci. Il Perugia tira un sospiro di sollievo e amministra fino al 90', riavvicinandosi alla zona play-off con la terza vittoria nelle ultime 4.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: