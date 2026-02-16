Perugia rimontato dal Carpi e fischiato al Curi (1-1)

Il Perugia fa pari tra i fischi e ringrazia il portiere Gemello, il Carpi lo rimonta e costruisce anche per vincerla, e comunque seppur stretto il punto serve ad uscire dalla crisi. Minuto 18 umbri avanti, Manzari dolce sul secondo palo, Tozzuolo la ricicla e Riccardi fa 1-0. Colpito, il Carpi reagisce con ordine sul flipper Casarini si coordina per un sinistro al volo che avrebbe meritato miglior sorte.

Solo contropiedi ora per quelli di Tedesco, Canotto e il difensore si speronano, la conclusione non è precisa. Primo miracolo di Gemello prima dell'intervallo, dall'angolo Verza a botta sicura, paratona del portiere poi acrobazia di Sall senza lieto fine. Ripresa, Bartolomei guida la ripartenza, scarico su Nepi, Sorzi chiude i pugni. Di là Giani si libera al tiro, Gemello in angolo. Poi nell'ultimo quarto d'ora il match si incendia. Punizione da 30 metri, Casarini conta i passi e firma il capolavoro dell'1-1.

Gol che da fiducia agli emiliani, il Perugia risponde col colpo di testa di Tozzuolo sul quale arriva Sorzi e il finale è assedio ospite. Gemello super sulla punizione di Giani, illegale sul patriot sganciato a rimbalzo da Stanzani. In pieno recupero altra mandrakata del portiere. Volo sul rientro di Pietra, il resto son fischi del Curi.







