TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:53 Naturalizzazione: abrogata la rinuncia alla cittadinanza d'origine 12:11 Allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, previste raffiche di burrasca 11:49 Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona 11:06 Approvata la legge sulla cittadinanza per naturalizzazione: abrogato l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine 10:12 In Aula l’esame in seconda lettura del PdL sulla cittadinanza per naturalizzazione 08:17 Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce, indiscrezione del Financial Times 07:00 L'Inter per la prima volta ai play off di Champions
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Perugia rimontato dal Carpi e fischiato al Curi (1-1)

di Roberto Chiesa
16 feb 2026

Il Perugia fa pari tra i fischi e ringrazia il portiere Gemello, il Carpi lo rimonta e costruisce anche per vincerla, e comunque seppur stretto il punto serve ad uscire dalla crisi. Minuto 18 umbri avanti, Manzari dolce sul secondo palo, Tozzuolo la ricicla e Riccardi fa 1-0. Colpito, il Carpi reagisce con ordine sul flipper Casarini si coordina per un sinistro al volo che avrebbe meritato miglior sorte.
Solo contropiedi ora per quelli di Tedesco, Canotto e il difensore si speronano, la conclusione non è precisa. Primo miracolo di Gemello prima dell'intervallo, dall'angolo Verza a botta sicura, paratona del portiere poi acrobazia di Sall senza lieto fine. Ripresa, Bartolomei guida la ripartenza, scarico su Nepi, Sorzi chiude i pugni. Di là Giani si libera al tiro, Gemello in angolo. Poi nell'ultimo quarto d'ora il match si incendia. Punizione da 30 metri, Casarini conta i passi e firma il capolavoro dell'1-1.
Gol che da fiducia agli emiliani, il Perugia risponde col colpo di testa di Tozzuolo sul quale arriva Sorzi e il finale è assedio ospite. Gemello super sulla punizione di Giani, illegale sul patriot sganciato a rimbalzo da Stanzani. In pieno recupero altra mandrakata del portiere. Volo sul rientro di Pietra, il resto son fischi del Curi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio