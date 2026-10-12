SERIE C Perugia subito in 10, il Vado passa 2-0 Il rosso a Papazov al 5° indirizza la partita verso gli ospiti che allungano in avvio di ripresa e resistono all'assalto finale degli umbri, che sbagliano un rigore con Canotto.

Con Riolfo in panchina il Vado ha trovato la quadra e adesso marcia spedito. Il ruolino del nuovo tecnico dice 7 punti in tre gare grazie al 2-0 in casa del Perugia, viceversa ko dopo due vittorie in fila. Subito attivi col colpo di testa di Borsoi a chiamare alla parata Bellocci, gli umbri vedono complicarsi la partita già al 3°: Saiani incanala Vita in campo aperto e Papazov lo tira giù trattenendolo, l'arbitro estrae il giallo ma poi, dopo la chiamata dell'FVS, valuta la chiara occasione da rete e opta per il rosso.

Perugia subito in inferiorità numerica, per un tempo però il Vado si limita all'occasione su azione d'angolo di Cernigoi, che incorna altissimo da due passi. Con l'avvio di ripresa, invece, Riolfo azzecca i cambi e in 6' arriva la fuga: Saltarelli crossa per l'inserimento dell'appena entrato Candiano, tocco d'esterno sporco e palla radente al palo. Poi l'altro subentrato, Rosa, svirgola una conclusione dal limite e finisce col servire Cernigoi, reattivo nell'aggiustarsela, girarsi e firmare il raddoppio.

58°, sembra finita e, invece, è il principio di un'altra partita, perché qui il Vado sparisce e il Perugia, nonostante l'uomo in meno, coi cambi di Diana reagisce e inizia a spingere: Canotto, anche lui appena entrato, prova a piazzarla da posizione defilata senza fortuna, mentre il recupero di Langella su Santarelli favorisce la conclusione da lontano di Kabashi, Bellocci respinge. Stessi protagonisti poco dopo: Kabashi per il tentativo di prima intenzione da fuori di Langella, Bellocci vola e prende anche questa.

Canotto ci riprova da posizione simile alla prima e stavolta va davvero vicino a metterla in buca d'angolo, quindi, all'86°, l'occasione più importante: il cross di Kabashi sbatte nettamente sul braccio di Hamlili, l'arbitro non se ne accorge ma, dopo un altro giro di FVS, decreta il rigore. Canotto va sul dischetto per riaprirla e invece issa la bandiera bianca ai suoi, cannonando alto sulla sua sinistra. Partita chiusa e nel prosieguo c'è solo il doppio intervento di Zelezny, che nega due volte la conclusione del tris a Lischetti.

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