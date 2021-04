SERIE C Perugia – Triestina 2-1. Grifoni in rimonta e ancora attaccati alla promozione Per la Triestina in gol Litteri. Poi nel finale all 85° il pareggio di Murano, all'89 il gol vittoria di Minesso

Il Perugia non può fare calcoli se l'obiettivo è la promozione anche un pareggio ne bloccherebbe la corsa. Di fronte c'è una Triestina con grandi valori e che si deve accontentate, nonostante un organico di qualità di un posto al sole nei play off. Succede poco o nulla nel primo tempo, nel finale di frazione Melchiorri per Ros che prova il diagonale senza trovare la porta. 45 minuti avari, lasceranno il posto ai secondi 45 esattamente all'opposto. Alla prima occasione passano gli ospiti: Lepore dal fondo opera un cross, ci sono ben due giocatori liberi in mezzo all'area, colpisce Litteri e Minelli se la porta dentro da solo. Non un figurone quello del portiere del Perugia, Triestina in vantaggio.

Grazie anche e soprattutto ai cambi comincia un'altra partita con il grifo a testa bassa anche per vedere la prima conclusione di una certa importanza occorre attendere il 75° Kouan raccoglie un pallone respinto al limite dell'area prova con il destro ad incrociare sfera fuori di pochissimo. Poco dopo tocca a Vanabaleghem più o meno stessa sorte del compagno di squadra. Il Perugia costringe la Triestina a schiacciarsi ma il gol non arriva. Bisogna attendere la correzione di Murano sul colpo di testa assist di Sounas. Parità ristabilita. Ma ai rossi non basta per continuare a dare fastidio al Padova. La Triestina viene ribaltata con la combinazione Bianchimano, Minesso bravo a tenere il pallone basso e radente, per una vittoria nel rush finale e in rimonta. Al Renato Curi di Perugia, Perugia batte Triestina 2-1

