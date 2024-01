Perugia, tris alla Lucchese

La Lucchese sbatte sui legni, il Perugia è cinico e torna al successo dopo i due ko consecutivi. Al “Curi” è 3-0 per la banda Formisano. A partire meglio però sono gli ospiti: passano solo 3 minuti, Alagna mette dentro e Yeboah centra il palo. Il Grifone si fa vedere due volte a cavallo del quarto d'ora: prima Matos se lo mangia conclude a lato, poi Ricci ci prova in diagonale e Chiorra è miracoloso a dirgli di no con la punta delle dita. Intanto Yeboah colpisce il palo esterno. I ritmi si abbassano e al 35' il Perugia la sblocca con la meraviglia di Federico Ricci. Ripartenza in contropiede, Matos per Sylla, cross dentro e il 20 biancorosso si coordina alla perfezione. Rovesciata spettacolare e Chiorra è battuto, è uno dei gol più belli della stagione. E sicuramente importante per il Perugia che va avanti e deve sicuramente ringraziare la dea bendata perché, al tramonto, Rizzo Pinna colpisce il terzo palo per Lucca in soli 45 minuti. Se non è un record, poco ci manca. Anche sfiduciata, la Lucchese perde le misure nel secondo tempo lasciando campo al Perugia. Cancelleri sfiora a più riprese il 2-0, che arriva invece con Paz ai -15. Colpiscono ancora in contropiede gli uomini di Formisano, secondo assist di giornata per Sylla e il colombiano supera Chiorra con un diagonale preciso. Il Perugia poi cala anche il tris in pieno recupero: dopo aver fatto segnare i compagni, si mette in proprio Sylla che chiude la sua giornata di grazia entrando pure nel tabellino dei marcatori. Riparte il Perugia, che scavalca il Pescara ed ora è quarto.