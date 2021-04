SERIE C Perugia, una vittoria e sarà Serie B Il Padova non molla, ma è svantaggiato nello scontro diretto. Pareggio tra Sud Tirol e Cesena

Il Perugia è a 90 minuti dalla serie B. Ai ragazzi di Caserta basterà vincere sul campo della Feralpi per garantirsi il primo posto forti anche del vantaggio nello scontro diretto col Padova. Contro il Matelica, organico a parte sono le motivazioni a far la differenza. Minesso raccoglie una respinta di testa e infila Cardinali con un mancino dalla distanza. I marchigiani provano a riemergere con Moretti, Minelli bravo a chiudere. Poi nel secondo tempo arriva il rigore del “tana liberi tutti”. Cross di Kouan, braccio di Santis con l'arbitro che ci pensa un attimo e poi indica il dischetto. Minesso fa doppietta personale e apparecchia per la festa. Festa rimandata perché il Padova prova a tenere duro. Sul campo di un Carpi salvo e satollo, i biancoscudati dominano anche se finiscono solo col vincere per 1-0. Pozzi subito miracoloso su Biasci, sarà il portiere emiliano a tenere a galla i suoi per almeno tutto il primo tempo. Qui vola sul colpo di testa di Rossettini. E quando non ci arriva il portiere c'è sempre il palo a dire no a Biasci.

Il gol partita arriva nella ripresa con Nicastro che appena entrato gira sotto la traversa e tiene vivo il Padova un'altra settimana. Belle quando non serve più, Sud Tirol e Cesena divertono e si divertono, al Druso l'1-1 è deciso da due mezzi rigori. L'Alto Adige ha buttato il campionato a Trieste, i bianconeri sono reduci dalla figuraccia con l'Imolese. Dall'angolo primo episodio contestato. Beccaro scarica e abbatte Zecca che probabilmente tocca con un braccio. Il calcio di rigore assegnato è affidato a Casiraghi che spiazza Nardi. Dura 5 minuti il vantaggio del Tirolo. Altro giro e altre proteste. Si allacciano Polak e Gonnelli e adesso è rigore dalla parte di là. Sul dischetto Bortolussi che mette sotto l'incrocio e fa 15 in campionato. Anche la ripresa è bella frizzante. Steffè la porta, Bortolussi la alza e Zecca esalta i riflessi di Poluzzi. E prima della fine il controbalzo di Fischnaller fa sognare il cantiere del Druso che poi si risveglia ancora in serie C.

