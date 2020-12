SERIE C Perugia – Virtus Vecomp Verona 2-2 Nel giorno del ricordo di Paolo Rossi il Perugia non va oltre al pareggio in casa con la Virtus Vecomp e perde terreno sul Sud Tirol

Al Renato Curi un commosso minuto di silenzio e uno striscione che saluta Papblito mundial. Il gioco delle ombre non impedisce di vedere la prima occasionissima per il Perugia. Melchiorri va via a Pellacani e calcia rasoterra sul palo lontano, provvidenziale Sibi che devia col piede in corner. Dall'altra parte Burrai su Pittarello, l'attaccante si lascia cadere l'arbitro nonostante le vibranti proteste assegna il calcio di rigore. Fulignati mette le cose a posto respingendo la conclusione di Bentivoglio. Per gli umbri il più pericoloso è sempre Melchiorri, l'attaccante entra in area e lascia partire una conclusione che si alza sopra la traversa. Ancora Perugia, Elia al cross smanaccia Sibi, la sfera arriva a Dragomir che calcia a botta sicura Bentivoglio respinge sulla linea. Il Perugia costruisce ma sbaglia la Vecomp adotta una tattica attendista ma segna con Marcandella, difesa troppo morbida quella di Caserta nell'occasione. Vecomp in vantaggio.

Ripresa c'è ancora tanta Vecomp. Fulignati a dire di no alla conclusione del solito Pittarello . Dall'angolo battuto da Bentivoglio, prolunga Pellacani irrompe Del Carro e sembra fatta per la Virtus Vecomp Verona. Reazione rabbiosa del Perugia che trova il goal che dimezza le distanze, ed è un gran goal quello di Murano dalla distanza. L'assalto si completa con la girata precisa Melchiorri il migliore dei suoi. Ristabilita la parità. E' un pareggio che non accontenta la Vecomp avanti di due e non accontenta il Perugia che perde terreno rispetto al Sud Tirol. Al Renato Curi di Perugia, Perugia – Virtus Vecomp Verona 2-2

