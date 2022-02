SERIE C Pescara-Carrarese 1-1 A Pompetti risponde Petrelli.

Nella giornata dei pareggi in vetta il Pescara s'allinea e, anziché accorciare sulle prime tre, si fa prendere al quarto posto da Ancona ed Entella. Gli abruzzesi pagano il conto a una Carrarese che va a piccoli passi ma non si ferma mai e che con l'1-1 dell'Adriatico fa 10 risultati utili in fila (8 dei quali sono pareggi).

Toscani subito sul pezzo: Marino non punge sull'angolo di Berardocco e la regala a Sorrentino, mentre Battistella scambia con Energe e scocca un diagonale secco fuori d'un niente. Il Pescara si fa vedere col corner di Pompetti sul quale Ferrari non trova lo specchio, poi il duo ci riprova ed ecco il vantaggio: tacco di Ferrari per il tentativo da lontano di Pompetti, un mancino senza pretese che passa sotto le gambe di un Vettorel andato totalmente nel pallone.

Decisamente meglio, nella stessa porta, il collega Sorrentino: Petrelli riceve dall'appena entrato Semprini, si gira e calcia, l'estremo biancazzurro fa muro e replica anche sul bis della punta scuola Juve. Poi il pari, un'azione a tutto campo sugli sviluppi di un infruttuoso attacco abruzzese. Battistella apre il campo e va in verticale, un difensore la sporca sui piedi di Energe che allarga per lo smarcato Petrelli, glaciale nello scavalcare in scavetto l'uscita di Sorrentino.

È il primo gol con la Carrarese per il classe 2001 di proprietà del Genoa, arrivato a fine gennaio. Il Pescara accusa ma nel finale si lancia alla ricerca dello strappo: Nzita da sinistra per Cernigoi, bravo a liberarsi e pessimo nel concludere alto. Quindi punizione di Pontisso, Vettorel è di nuovo incerto ma stavolta non fa danni. Viceversa è attento sul cross sbagliato di Rasi, una traiettoria al veleno diretta sotto la traversa e alzata in angolo dall'estremo toscano.

