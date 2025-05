Pescara e Ternana in semifinale play-off: battute Vis Pesaro e Giana Erminio

Questo Pescara darà filo da torcere a chiunque. I ragazzi di Silvio Baldini si confermano come una delle squadre più in forma nei play-off di Serie C e, dopo il 4-2 dell'andata, si ripetono al ritorno. 2-0 alla Vis Pesaro e semifinale conquistata, contro l'Audace Cerignola. Il Delfino la sblocca in chiusura di prima frazione: Dagasso verticalizza per Tonin che vince di forza il duello con Coppola e, a tu per tu con Vukovic, lo fredda con il mancino. Pescara in vantaggio, Pesaro ha la possibilità di rientrare in partita qualche minuto più tardi con Nicastro, glaciale davanti a Plizzari. Il VAR però annulla per un tocco con il braccio in area di un compagno di squadra. La Vis ha comunque il merito di provarci, anche nella ripresa: lo stesso Nicastro si divora il possibile 1-1, sparando alle stelle con il piattone. Conto aperto pure con la sfortuna: Tavernaro, dopo la prima respinta di Plizzari, deposita in rete ma è il secondo gol annullato per il fuorigioco del 71 pesarese. Scampato pericolo, il Pescara chiude i conti al tramonto del match: Merola si accentra e calcia in diagonale centrando il palo, il più lesto ad arrivare sul tap-in è Ferraris che fa 2-0 e manda i suoi alle semifinali play-off.

Tra le migliori 4 ci va anche la Ternana, l'altra “rappresentante” del Girone B oltre a Pescara e Vis Pesaro. I rossoverdi di Liverani erano chiamati a rimontare lo 0-1 subito a Gorgonzola dalla Giana Erminio e l'avvio è a spron battuto. Ferrante incorna e colpisce il palo su angolo di Cicerelli. I calci piazzati sono un'arma: Mangiapoco si supera sul solito Ferrante, clamoroso l'errore di Curcio tutto solo in area di rigore. Il primo tempo è un tiro al bersaglio della Ternana, la Giana regge e a inizio ripresa avrebbe la palla della semifinale con Capelli, ma l'attaccante ospite manda sul legno graziando Vannucchi. E' un segno del destino e, ai -15, la Ternana passa: girata da bomber vero di Ferrante che questa volta vince il duello personale con Mangiapoco e lo fulmina, facendo esplodere il “Liberati”. Sulle ali dell'entusiasmo i rossoverdi trovano pure il 2-0 a stretto giro di posta con lo stacco imperioso di Casasola sul cross dalla sinistra di Tito. Ternana in “semi”, prossimo avversario il Vicenza.