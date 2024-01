SERIE C Pescara in ripresa. Secco 3-0 sul Sestri Levante Dopo i due punti di quattro giornate gli abruzzesi centrano due vittorie consecutive e appaiono in netta ripresa

A questo punto è un Pescara che cerca un posto al sole per i Play Off. Il terzo piazzamento può essere l'ultimo obiettivo da centrare per poi provare ad essere protagonista nella lunga appendice che garantisce il posto numero 2 per la Serie B. Il Sestri Levante lotterà per la salvezza, ma non sono questi i campi da cui portare a casa i punti. Il paradosso è che una squadra che si deve salvare subisce il primo gol in contropiede: lancio lungo, e duello in velocità uno contro uno Cuppone – Oliana, l'attaccante del Pescara lo brucia sullo scatto, e per il difensore del Sestri non c'è più niente da fare, Cuppone destro sotto l'incrocio dei pali. Raddoppio a stretto giro con palla radente e Davide Merola che in tuffo a pelo d'erba batte per la seconda volta Anacoura. Nella ripresa il palo esterno di Aloi per confermare la supremazia, completata dal tris di testa di Davide Di Pasquale. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Sestri Levante 3-0.

