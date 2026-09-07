Pescara-Ravenna, tante emozioni e nessun gol (0-0)

Manca solo il gol tra Pescara e Ravenna che ci provano, la giocano e lo 0-0 è un po' la sintesi contraria di quanto prodotto. Il pari va più stretto al Ravenna, Viola svernicia l'incrocio con una punizione pressochè perfetta. Sempre giallorossi a far la partita, Bani va alto. Ma l'occasionissima è dei padroni di casa, Parigi dal dischetto del rigore calcia nel parcheggio la palla dell'1-0. Ravenna riparte alla ricerca dell'Arca, Fischnaller si allunga di testa, ma ci arriva appena. E il tempo si chiude con Guccione a un capello dal gol olimpico. Al cambio cambio ci prova Casiraghi che rimedia il “muro e fuori”, poi il Ravenna perde una palla che fa malissimo, D'Ausilio si ingamba e fa tutto il campo senza però trovare il modo di andar dentro. Fischnaller al volo, siamo già dalla parte di là, molto bello ma buona lì. Al minuto 61 arriva anche il gol del vantaggio sulla punizione di Viola. L'assistente segnala un fuorigioco di Zaro, qualche millimetro confermato anche dall'FVS. Adesso far pari va bene al Pescara, il Ravenna ci prova fino alla fine con Orellana che scuote la rete , ma dall'esterno e Spini con incursione in extra time. Ujkaj mette il punto.











