SERIE C Pescara, Ternana, Entella: una poltrona per tre Alla fine del 2024 c'è un terzetto a comandare il Girone B di Serie C: quello formato da Pescara, Ternana ed Entella a quota 41 punti. Molto bene la Vis Pesaro, il Rimini chiude l'anno in piena zona play-off

Tre squadre a pari merito e una bagarre destinata a durare fino alla fine. Curva dopo curva, punto dopo punto. Il Girone B di Serie C va in archivio, per questo 2024, come uno dei campionati più combattuti in tutta Europa. Dopo 20 giornate, infatti, guida un terzetto a quota 41 formato da Pescara, Ternana ed Entella. Momenti di forma differenti, tre squadre costruite con il sogno e l'ambizione di salire in cadetteria. Leggermente in flessione gli abruzzesi di Silvio Baldini: dopo una partenza a razzo – fatta di 9 vittorie e 2 pareggi nelle prime 11 – il Pescara è calato di rendimento e viene da un solo successo nelle ultime 5, quello contro il Gubbio a fine novembre. Qualche rallentamento di troppo che ha favorito la risalita di Ternana ed Entella. I rossoverdi, che al momento hanno anche due punti di penalizzazione sul groppone, sono sia miglior attacco con 42 gol fatti che miglior difesa con soli 11 subiti. Il doppio pareggio con le due grandi rivali ha confermato la vetta in coabitazione e il buon stato di forma. Terni inoltre può contare sul capocannoniere del girone: Emanuele Cicerelli, 12 reti di cui 3 doppiette. Approfittando dello 0-0 dell'Adriatico, l'Entella si è presa il primato andando a vincere sul campo del Milan Futuro. I liguri non perdono dal 26 settembre, unica sconfitta al momento contro il Pescara. Per il resto 11 vittorie e 8 pareggi, un ruolino di marcia quasi perfetto. Da gennaio sarà un triello senza esclusione di colpi.

A debita distanza seguono Torres, Arezzo e Vis Pesaro. I marchigiani sono tra le più belle rivelazioni della prima parte di stagione, sempre stabilmente in zona play-off. Così come il Rimini, settimo a quota 29 punti. I ragazzi di Buscè hanno alternato super prestazioni a tonfi inaspettati: con un po' di continuità in più, i biancorossi possono essere protagonisti. Sta provando a risalire l'Ascoli, mentre deludono Perugia e Gubbio pericolosamente vicini alla zona play-out. Nei bassifondi lotta aperta tra Pontedera, Lucchese, SPAL, Milan Futuro, Sestri Levante e il Legnago fanalino di coda.

