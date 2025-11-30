Pesoli: "Tre punti importanti che ci volevano, che risollevano il morale dopo la sconfitta scorsa"

Intervista a Alessio Pesoli

Alessio Pesoli centrocampista San Marino Calcio: "L'esultanza è per mia mamma e mio papà, che anche se sono di Pescara sono venuti qui a Cattolica a vedere la partita e comunque non è per niente vicino e quindi il gol è dedicato a loro. Anche mio fratello da casa che sta vedendo la partita e tutti i sacrifici che fanno per me. Il gol è dedicato a loro".

Hai sbloccato una partita che comunque dopo il tuo gol si è incanalata nel binario giusto.

"Sì, sì, ho sbloccato una partita che come hai detto bene tu si è incanalata nel binario giusto, siamo stati bravi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, siamo stati bravi nella ripresa dove loro sono partiti fortissimo a non prendere gol e quindi una grande prestazione"

È una partita che dà tre punti e questa è la cosa più importante

"Sì, tre punti importanti che ci volevano, che risollevano il morale dopo la sconfitta scorsa in un campo difficile, quello di Fossombrone. Comunque bene dai, siamo contenti.







