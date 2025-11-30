TV LIVE ·
Pesoli: "Tre punti importanti che ci volevano, che risollevano il morale dopo la sconfitta scorsa"

Primo gol con la maglia del San Marino per il centrocampista classe 2006

di Lorenzo Giardi
30 nov 2025
Intervista a Alessio Pesoli
Alessio Pesoli centrocampista San Marino Calcio: "L'esultanza è per mia mamma e mio papà, che anche se sono di Pescara sono venuti qui a Cattolica a vedere la partita e comunque non è per niente vicino e quindi il gol è dedicato a loro. Anche mio fratello da casa che sta vedendo la partita e tutti i sacrifici che fanno per me. Il gol è dedicato a loro".

Hai sbloccato una partita che comunque dopo il tuo gol si è incanalata nel binario giusto.

"Sì, sì, ho sbloccato una partita che come hai detto bene tu si è incanalata nel binario giusto, siamo stati bravi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, siamo stati bravi nella ripresa dove loro sono partiti fortissimo a non prendere gol e quindi una grande prestazione"

È una partita che dà tre punti e questa è la cosa più importante

"Sì, tre punti importanti che ci volevano, che risollevano il morale dopo la sconfitta scorsa in un campo difficile, quello di Fossombrone. Comunque bene dai, siamo contenti.




