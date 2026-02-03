Petardo contro Audero a Cremona, arrestato ultrà interista

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Lo riferisce l'Ansa.Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani.







