Petardo Cremona: emergono le generalità del presunto responsabile

Resta da capire se si tratta dello stesso tifoso a cui è scoppiato un secondo petardo in mano, causandone la lesione delle dita

di Lorenzo Giardi
2 feb 2026
Petardo Cremona: emergono le generalità del presunto responsabile

G.C classe 86 originario di Molfetta ma residente a Cesena le iniziali del nome del tifoso iscritto all'Inter Club San Marino.

L'Inter Club San Marino questa mattina, attraverso un comunicato, ha stigmatizzato l'episodio. Secondo quanto dichiarato dal Presidente del Club, Andrea Tamagnini, "non sarebbe ancora chiaro se il tifoso ricoverato in ospedale per lo scoppio di un secondo petardo che gli ha causato lesioni a due dita, sia la stessa persona che lo ha scagliato nell'area di rigore della Cremonese causando lo stordimento del portiere Audero".

Il 40enne sospettato di essere il responsabile del gesto increscioso, in passato, era stato iscritto all'Inter Club Forlì e, dopo alcuni episodi ritenuti non idonei, fu espulso. Da un paio d'anni era iscritto all'Inter Club San Marino. 




