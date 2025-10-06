SERIE C Petrelli riaccende il Forlì, 1-0 al Guidonia

Il Forlì torna a vincere al momento giusto, lo fa per puntellare la classifica e dare forza al progetto "salvezza attraverso il gioco". Quelli di Miramari hanno subito la palla apriscatola, Manetti scatenato la mette, il tocco di Franzolini bacia il palo interno. Fa la partita il Forlì, Mazza deve stare attivo per tenere a galla il Guidonia sulla sberla di De Risio. Si vedono i romani, Mastrantonio si invola e trova Martelli sul primo palo. Ripresa, occasione Forlì che entra in verticale, la estirada di Petrelli non ha fortuna. Sempre i biancorossi a sfondare preferibilmente a destra, Franzolini cerca l'angolo, Mazza si allunga. Minuto 71, cross dalla trequarti, capolavoro di Elia Petrelli con con una volee fa saltare il banco. Il Guidonia prova a riprenderla e offre spazi golosi al contropiede forlivese, Mazza tiene tutto in piedi con la manona aperta e poi non succede praticamente più nulla che è esattamente quello che voleva il Forlì.

