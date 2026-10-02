CALCIO ROMAGNOLO Peverani: "Cesena, Diamanti sta dando frutti. In C corsa a 3, il Rimini avrà già vinto a marzo" L'agente Fifa: "Il Cesena ha fatto una scelta diversa dal solito ma sta andando bene, nonostante una rosa inferiore all'anno scorso. Il Ravenna se la giocherà fino alla fine con Spezia e Reggiana".

L'agente Fifa Claudio Peverani fa il punto sull'inizio stagione delle squadre romagnole. A partire dal Cesena, che si è affidato a Diamanti - alla prima stagione in Italia da allenatore - e al momento è nel gruppetto del 6° posto, con un successo, 4 pari e nessuna sconfitta: "Hanno deciso di fare una scelta, tra virgolette, un po' diversa. Di solito a Cesena veniva sempre l'allenatore un po' alla Bisoli, i Castori, questi allenatori qua. E hanno preso Diamanti, che praticamente è un novello, allenava in Australia, mi sembra. Hanno deciso di prendere questa linea qui e finora sta dando i suoi frutti. Anche perché il Cesena, secondo me, qualitativamente non è superiore all'anno scorso, anzi".

In C invece il Ravenna, partito con grandi ambizioni, è 2° a -2 dallo Spezia: "Spezia, Ravenna e Reggiana sono quelle che lotteranno per la promozione - commenta Peverani - pensavo un po' più la Reggiana, che ultimamente sta perdendo qualche punto, però sono quelle tre lì che se la giocheranno fino alla fine".

Infine, in Eccellenza c'è il Rimini, costruito per dominare il campionato e che, effettivamente, lo sta dominando: "Hanno una squadra superiore, di un livello superiore, anche se sono partiti più tardi - dice Peverani - poi io conosco qualche dirigente, sono miei amici, Alvisi e compagnia. Hanno un entusiasmo tale che secondo me a febbraio o marzo hanno già vinto il campionato".

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