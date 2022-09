Peverani: “Il Cesena punta alla B, il Rimini sarà la sorpresa. Molto bene anche il Victor”

sentiamo Claudio Peverani

Nato a San Marino il 7 maggio 1964, Claudio Peverani è cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha collezionato 6 gettoni in Nazionale sammarinese, poi ancora giovane, quando aveva solo 33 anni ha lasciato il calcio giocato, per diventare Agente Fifa procuratore sportivo. Lavora da diversi anni a stretto contatto con la “P&P” gruppo della famiglia Pastorello, segue diversi giocatori tra cui uno dei più nominati dell'ultima settimana: Antonio Candreva. Mercoledi ha accompagnato uno dei suoi tanti amici nel mondo del calcio, l'allenatore Davide Ballardini, sul Titano per una piacevole mattinata passata a parlare di calcio. Peverani, segue da vicino il campionato di Serie C e si è fatto già un'idea delle potenzialità di Cesena e Rimini. L'Agente Fifa ha una visuale aperta su tutto quello che ruota nel calcio ed in particolare in quello sammarinese. Si dichiara stupito della scelta di Elia Benedettini di lasciare il mondo del professionismo. “Ottima la partenza del Victor San Marino” – dichiara Peverani- società in cui ha diversi amici e chissà che nell'immediato futuro non possa nascere una vera e propria collaborazione.