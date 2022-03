CPIACE Peverani: "Il Victor San Marino deve puntare a vincere il campionato la prossima stagione" Ospite di Cpiace l'Agente Fifa e procuratore sportivo Claudio Peverani

Ospite di Cpiace l'Agente Fifa e Procuratore Sportivo Claudio Peverani. Con il sammarinese si è parlato di diversi argomenti tra i quali il duello in Serie C Modena-Reggiana, quello in D tra Rimini e Ravenna, di Nazionale con il cambio di CT e del Victor San Marino. "Il presidente Luca Della Balda è un mio amico - ha dichiarato Peverani -, deve avere pazienza in questo campionato, fare esperienza ma puntare a vincere il campionato di Eccellenza il prossimo anno".

Nel video la sua intervista

