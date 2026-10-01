Peverani: "Mancini CT? L'idea Pirlo andava sostenuta, ora però va appoggiato. Roma da scudetto solo se esce dalle coppe"

La nazionale italiana è ripartita da Roberto Mancini, che ha ripreso il suo percorso in Nations League tra una brutta sconfitta col Belgio e una vittoria convincente contro la Turchia. Ma prima che per i risultati, il ritorno di Mancini era stato accompagnato da forti polemiche relative al suo addio del 2023, quando lasciò una squadra in difficoltà per accettare un ricco contratto con l'Arabia Saudita. A tal proposito, l'agente Fifa Claudio Peverani si colloca a mezza via: "In parte le condivido, in parte no. Nel senso che secondo me una volta che si era deciso di andare su un'altra via, con Maldini e Leonardo che avevano preso Pirlo, secondo me dovevano percorrere quella linea lì. Poi dopo le cose sono andate come sono andate e il ritorno di Mancini ci poteva stare come no, però una volta scelto bisogna appoggiarlo".

Peverani poi si concentra sulla Serie A, dove, nonostante la buona partenza di squadre come Roma e Lazio, non vede reali avversari per l'Inter, nella lotta scudetto: "Secondo me l'Inter ha qualcosa in più. La Roma potrebbe dar fastidio all'Inter se uscisse dalla Coppa, dalla Champions, allora magari si concentrerebbe sul campionato e dopo potrebbe impensierire la leadership dell'Inter. Il Como idem, anche per il Como fare tre competizioni è un po' dura".







