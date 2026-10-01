NAZIONALE E SERIE A Peverani: "Mancini CT? L'idea Pirlo andava sostenuta, ora però va appoggiato. Roma da scudetto solo se esce dalle coppe" L'agente Fifa condivide in parte le critiche per il ritorno in nazionale del Mancio, mentre in Serie A vede l'Inter come nettamente favorita, allo stato attuale.

La nazionale italiana è ripartita da Roberto Mancini, che ha ripreso il suo percorso in Nations League tra una brutta sconfitta col Belgio e una vittoria convincente contro la Turchia. Ma prima che per i risultati, il ritorno di Mancini era stato accompagnato da forti polemiche relative al suo addio del 2023, quando lasciò una squadra in difficoltà per accettare un ricco contratto con l'Arabia Saudita. A tal proposito, l'agente Fifa Claudio Peverani si colloca a mezza via: "In parte le condivido, in parte no. Nel senso che secondo me una volta che si era deciso di andare su un'altra via, con Maldini e Leonardo che avevano preso Pirlo, secondo me dovevano percorrere quella linea lì. Poi dopo le cose sono andate come sono andate e il ritorno di Mancini ci poteva stare come no, però una volta scelto bisogna appoggiarlo".

Peverani poi si concentra sulla Serie A, dove, nonostante la buona partenza di squadre come Roma e Lazio, non vede reali avversari per l'Inter, nella lotta scudetto: "Secondo me l'Inter ha qualcosa in più. La Roma potrebbe dar fastidio all'Inter se uscisse dalla Coppa, dalla Champions, allora magari si concentrerebbe sul campionato e dopo potrebbe impensierire la leadership dell'Inter. Il Como idem, anche per il Como fare tre competizioni è un po' dura".

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