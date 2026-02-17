SERIE A Peverani: "Protocollo VAR da rivedere, meglio in C con l'FVS" L'Agente Fifa ospite di "Cose di Calcio" interviene dopo le polemiche in Serie A: "Secondo me ha il VAR peggiorato le cose"

Ospite di "Cose di Calcio" l'Agente Fifa Claudio Peverani è intervenuto sulla necessità di aggiornare il protocollo VAR. Meglio, ha detto, prendere spunto dalla serie C:

"Mi sembra che ci sia una riunione a fine mese del board e sicuramente faranno qualcosa. Secondo me ha il VAR peggiorato le cose, perché prima decideva una persona e poteva sbagliare, fare bene. Adesso in sei non riescono a valutare una cosa e probabilmente qualcosa dovranno fare. Secondo me dovranno fare una cosa come la Serie C, come nel basket. Quando hai consumato le tue chiamate sei a posto".

Il campionato di Serie A di quest'anno è un campionato particolare o te lo aspettavi così? "Sicuramente mi aspettavo il Napoli, un po' meglio. Il resto pensavo che l'Inter facesse il suo campionato, che sicuramente lo vincerà. Il Milan sta facendo bene, anche perché viene da una stagione fallimentare come l'anno scorso. La Roma sta facendo bene, l'Atalanta sta risalendo e la Juve fa quello che deve fare".

In B, davanti ci sono le big, c'è qualcuna in ritardo? "Secondo me il Venezia ha qualcosa in più e sicuramente vincerà il campionato. Non dico mani basse perché la Serie B è un campionato molto difficile. Il resto, c'è il Palermo, il Monza. La sorpresa è un po' il Frosinone".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: