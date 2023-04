SERIE C Peverani sulla lotta promozione: "Reggiana ha meritato, l'Entella l'ha regalato" L'agente Fifa: "2° posto? Importante, ma stare fermi un mese è una cosa che puoi pagare mentalmente".

Ospite di CPiace, l'agente Fifa Claudio Peverani parla della lotta promozione del Girone B, che ha emesso il suo primo verdetto: "La Reggiana ha meritato di vincerlo. Probabilmente 7 giorni fa pensavano di averlo perso, comunque nell'arco del campionato hanno meritato. L'Entella l'ha regalato, perché dopo una rincorsa di sei mesi era arrivata all'obiettivo, con gli scontri diretti a favore. Pure il Cesena non ha mai sfruttato le occasioni per raggiungere la Reggiana, ma l'Entella l'ha proprio perso. Lotta per il 2° posto? Tutti pensano sia importante e in un certo senso lo è, perché poi ai playoff può bastare il pareggio, però rimanere fermi un mese è una cosa che a livello mentale rischi di pagare".

