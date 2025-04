SERIE C Pianese ai play-off: travolto 4-0 il Pineto

È il pomeriggio perfetto della Pianese. Alla seconda apparizione in Serie C della sua storia, i toscani festeggiano il raggiungimento della zona play-off travolgendo il Pineto. Storico obiettivo centrato per Piancastagnaio che approccia il match come meglio non si potrebbe: non è passato nemmeno un minuto quando Bacchin si avventa sulla sfera e batte Marone in diagonale. I bianconeri vanno immediatamente sull'1-0 ma non hanno intenzione di fermarsi: manovra avvolgente, Da Pozzo arriva prima di Ingrosso che non può far altro che atterrare il giocatore della Pianese. Dagli 11 metri Mignani è glaciale: palla da una parte, Marone dall'altra e per il bomber sono 16 reti in questo campionato.

Le uniche e ultime speranze del Pineto di rientrare nel match si infrangono a cavallo tra primo e secondo tempo: prima Gambale sfiora soltanto nell'area piccola e manda sul fondo, poi ci pensa lo stesso Mignani a travestirsi in “portiere con i piedi” salvando sulla linea il tentativo potente di De Santis. Nulla da fare per il Pineto, nella ripresa la Pianese dilaga. La difesa abruzzese lascia delle praterie, Marchesi si infila, sterza e con il destro la mette all'angolino dove Marone non può arrivare. Tris, e non è finita qui. All'80' Mignani va a botta sicura, Marone questa volta si supera ma l'azione prosegue. Genialata di Da Pozzo con il tacco per Bacchin e prima doppietta tra i professionisti per l'attaccante ex Perugia.

