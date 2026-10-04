Pianese, colpo a sorpresa: 2-1 al Ravenna

Una sconfitta pesante e inaspettata, sul campo di quella che – fino a questa giornata – era l'ultima in classifica. La Pianese sorprende il Ravenna e ferma la corsa dei giallorossi dopo 4 vittorie di fila. Botta e risposta nel primo tempo, al quarto d'ora passa Piancastagnaio: Morelli mette dentro, Bellini sguscia alle spalle di Zaro e fa 1-0 in spaccata. Non passano nemmeno 3 minuti però che il Ravenna ha già pareggiato: altro traversone – questa volta di Bani – e Soleri prende l'ascensore, saltando sopra 3 difensori della Pianese. Incornata perfetta e gli uomini di Mandorlini tornano in quota. Sulle ali dell'entusiasmo, i romagnoli vanno a caccia della rimonta: Astaldi respinge la conclusione da lontano di Duca, poi Rabbi calcia sull'esterno della rete da posizione defilata.

L'1-2 però non arriva e, nella ripresa, cresce nuovamente la Pianese: Tirelli passa a centimetri dal bersaglio grosso con un bel colpo di testa. E' il preludio al 2-1 bianconero: da corner, Bellini ci mette il piattone e batte ancora Venturi. Doppietta personale dell'attaccante e Pianese di nuovo avanti. Nel finale il Ravenna ci prova ma non va oltre due timidi tentativi di testa, bloccati comodamente da Astaldi.









