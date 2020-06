PLAYOUT SERIE C Pianese-Pergolettese, 0-0 buono per gli ospiti Ai lombardi basterà non perdere il ritorno in casa. Poco o nulla nella partita: palo di Morello, rosso a Dierna.

Il solo, vero tiro in porta di Pianese-Pergolettese arriva al 19°, su spunto ospite: lancio di Franchi e gran taglio di Morello, il cui destro viene sporcato sul palo dai guanti di Vitali. Dierna allontana e quel che resta è un noioso 0-0. Buono per la Pergolettese, che al ritorno, essendo arrivata più in alto in regular season, dovrà solo evitare di perdere.

Dopo l'episodio in questione, con la cronaca si va direttamente al 78°, quando la scivolata perfetta di Gagliardi evita guai alla formazione toscana. A sua volta pericolosa sulla discesa a sinistra di Seminara, che scambia con Rinaldini e mette dentro: Ghidotti va in presa facile ma perde clamorosamente il pallone, a salvarlo dalla frittata c'è il decisivo anticipo di Bakayoko su Manicone. Il centrale ivoriano è protagonista anche nel box opposto: il suo inserimento arrembante ma pasticciato su una punizione dalla fascia manda in crisi la retroguardia di casa, poi capace di cavarsela in maniera altrettanto disordinata.

A dare un po' di pepe al finale ci pensa il rissone, innescatosi nel momento in cui Dierna stende Canessa a braccio teso: lì per lì l'arbitro estrae il giallo, poi, nel corso del parapiglia, cambia idea su segnalazione dell'assistente e mostra il rosso al difensore della Pianese, che al dentro o fuori, dunque, non ci sarà.



