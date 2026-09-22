SERIE C Pianese-Sambenedettese e Guidonia-Livorno finiscono 1-1 La Samb si fa rimontare dopo il gol di Sgarbi. Sannipoli risponde a Malotti a Guidonia

La sfida tra Pianese e Sambenedettese finisce con un pareggio che serve poco a entrambe le squadre.

La Samb passa in vantaggio al 31. Cross di Nicoli, Sgarbi supera Vigiani e beffa il portiere sul primo palo. Gli ospiti controllano il gioco anche nella ripresa e al 58' vanno vicino al raddoppio, con Astaldi che questa volta si supera per parare il mancino di Piccoli dal limite dell'area. La partita si ribalta al 71'. Camigliano colpisce con una gomitata Masetti in area di rigore, la panchina toscana richiama l'arbitro al FVS, che assegna penalty e cartellino rosso. Dal dischetto Bellini spiazza Krapikas e segna il gol del pareggio. I toscani in superiorità numerica provano a vincerla, con Proietto all'89' che ci prova da fuori area, ma Krapikas fa buona guardia, e la partita finisce per 1-1.

Stesso risultato anche nell'altro posticipo, quello tra Guidonia e Livorno. La squadra di casa va vicino al vantaggio all'11'. Giannotti si fa tutto il campo, serve Ferrari che dribbla il difensore ma viene fermato da Martinez. Al 42' arriva però un brutto errore in costruzione dello stesso Ferrari. Il pallone arriva a Gabbiani, che serve Malotti e trafigge Drago per lo 0-1 del Livorno. Padroni di casa che riportano il match in parità nella ripresa. Al 52' il destro di Borghini si stampa sul palo, ma Sannipoli sul rimpallo ribadisce in rete per l'1-1. Il Livorno prova a portarsi nuovamente in vantaggio, con Falasco che impegna Drago, ma il Guidonia all'81' ha un'altra occasione, con Virtanen che manca di poco lo specchio della porta. Non cambia il risultato, con il punteggio finale che resta sull'1-1.

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