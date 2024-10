SERIE C Pianese solida, Carpi battuto 1-0

Umiltà e sostanza portano la Pianese ad agganciare il centro classifica. Contro il Carpi i toscani giocano una partita applicata. E quando gli ospiti si affacciano, Boer fa il guardiano del faro. Pianese che manovra per portare Boccadamo alla conclusione, si allunga bene Sorzi. Carpi in affanno ad organizzare la difesa sull'incursione di Mastropietro. Si va alla ripresa con Piancastagnaio che passa con la gran giocata di Boccadamo, movimento a convergere e conclusione di velluto all'angolo lontano. Il gol spinge i bianconeri a crederci, mentre il Carpi ci mette un po' a reagire.

I padroni di casa costruiscono in quantità e anche in qualità, aggancio e mandrakata di Colombo questione di centimetri. Il Carpi si vede dall'angolo senza spaventare più di tanto. E anzi lasciando succulenti spazi in contropiede. Mignani cestina la licenza di uccidere a tu per tu col portiere. Il Carpi nonostante le difficoltà non esce dalla partita, la Pianese comincia a far due conti e rischia. Tcheuna incrocia e sembra fatta, spunta salvifico Pacciardi sulla linea. E l'ultima è la velenosa punizione di Saporetti che Boer spinge con le unghie fuori dallo specchio.

