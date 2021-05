SERIE A Piastrella celebrativa per Ballardini sul muretto di Alassio "Felice del riconoscimento. Il futuro? Al Genoa posso dire solo grazie". Davide Ballardini lascia aperta la possibilità di restare ma potrebbe anche essere un addio dopo 5 salvezze ottenute con il Grifone

Trasferta per l’allenatore del Genoa Davide Ballardini, questa volta non per una partita di calcio, bensì per firmare una piastrella del prestigioso Muretto di Alassio. Realizzata in ceramica con i colori del Genoa, verrà materialmente installata nei prossimi mesi: da qualche tempo, infatti, il Muretto è ufficialmente un monumento e, in quanto tale, ora è sotto la responsabilità della Soprintendenza che dovrà autorizzarne l’installazione. Soddisfazione per il vice sindaco Angelo Galtieri. Dopo la firma, foto e autografi il tecnico ravennate si è intrattenuto con i giornalisti e ha parlato del suo futuro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: