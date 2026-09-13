Piazze: "Il Rimini ha fame di vincere". Jaupi: "Potevamo fare di più"

Altra bella prova per l'attaccante del Rimini Facundo Piazze, che ha aperto il 3-0 sullo Young Santarcangelo con una doppietta: "Penso che abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che era una partita tosta, come sempre. Per noi ogni domenica è una finale e lavoriamo per questo. Per fortuna abbiamo fatto gol nel primo tempo, che ci ha dato un po' di tranquillità, però penso che abbiamo osato fino alla fine, come si è visto al 90° abbiamo fatto il terzo. Quindi sono contento per la squadra, perché è un gruppo che lavora tantissimo, ha tanta fame di vincere e lo stiamo dimostrando in campo".

"Abbiamo tenuto bene all'inizio - osserva il difensore del Santarcangelo, Samuel Jaupi - abbiamo tenuto botta, poi il rigore e il gol ci hanno demoralizzato. Dopo dovevamo tenere botta fino alla fine, solo che comunque il Rimini è una bella squadra. Potevamo fare qualcosa di più, sicuramente. Abbiamo lavorato tanto questa settimana, venivamo da una bella prestazione che sicuramente ci ha dato una grande mano, ma sicuramente non dobbiamo abbassare la testa e dobbiamo continuare a lavorare settimana per settimana".







