SERIE C Piero Braglia riparte da Perugia

Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia. La società umbra, che aveva esonerato Vincenzo Cangelosi dopo la sconfitta di Ravenna, ha ufficializzato l'accordo con l'esperto tecnico che si era appena liberato dal Rimini.



