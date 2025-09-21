Piero Braglia riparte da Perugia.

Piero Braglia è il nuovo allenatore del Perugia. La società umbra, che aveva esonerato Vincenzo Cangelosi dopo la sconfitta di Ravenna, ha ufficializzato l'accordo con l'esperto tecnico che si era appena liberato dal Rimini.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy