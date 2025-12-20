TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:33 Pietracuta - Ars et Labor, Cevoli: "Peccato, ma abbiamo dato il massimo" 19:11 Pietracuta, niente bis: in Coppa Italia passa l'Ars et Labor 19:06 La storia di Gerard: dalla Spagna al giro dell'Europa, passando per San Marino 19:02 Presentato il libro "The Dorian" del sammarinese Luca Giacobbi e Lorenzo Tempesta 18:53 Via libera della commissione Bilancio alla manovra. Scontro sull'emendamento sul condono 18:36 Domagnano-San Giovanni, Babboni: "Bravi a crederci fino all'ultimo". Giambalvo: "Ci teniamo la prestazione" 18:33 Domagnano-San Giovanni: le parole di Amati e Tognacci 18:03 Il Domagnano riacciuffa il San Giovanni nella nebbia: termina 1-1 17:46 Usot: ristoranti verso il soldout per il pranzo di natale e cenone del 31 dicembre 17:44 Associazione Ue, Beccari: "Un punto di svolta la presa di posizione sul cambio di competenza"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Pietracuta - Ars et Labor, Cevoli: "Peccato, ma abbiamo dato il massimo"

L'allenatore commenta la sconfitta nei quarti di coppa: "Ci siamo fatti due goal da soli, però affrontavamo una squadra forte"

20 dic 2025

L'eliminazione dalla Coppa Italia Eccellenza lascia tanto dispiacere, soprattutto per il tipo di goal ha portato alla rimonta dell'Ars et Labor, un rigore e un cross deviato diventato un assist, ma di fronte c'era anche una squadra costruita per risalire subito. Lo sa bene Roberto Cevoli, che sottolinea anche le condizioni precarie in cui il proprio gruppo sia arrivato alla gara, disputando comunque quella che ritiene una buona partita.

"Abbiamo cercato di fare il colpo anche stavolta - ammette -. Eravamo molto rimaneggiati, tra infortuni, influenza e squalifiche, però ci abbiamo provato. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita ma di fronte sapevamo benissimo di avere una squadra molto forte. Dopo ci siamo fatti due goal da soli e quindi come sempre abbiamo dovuto rincorrere. Ci complichiamo la vita da soli, però la partita è stata giocata bene, in una condizione estrema. Tanti hanno giocato con l'influenza, quindi io più di così non avrei potuto chiedere ai ragazzi, sono contento comunque".

Finita la coppa, bisogna riprendere a correre in campionato...

"Certamente. Adesso l'obiettivo è il campionato, anche se ci dispiace uscire dalla coppa perché ci tenevamo molto, però il calcio è questo. Ora ci prepariamo bene per il resto del campionato, stacchiamo la spina per una settimana e poi ricominciamo a testa bassa, più forti di prima".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio