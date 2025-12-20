ECCELLENZA 2025-2026 Pietracuta - Ars et Labor, Cevoli: "Peccato, ma abbiamo dato il massimo" L'allenatore commenta la sconfitta nei quarti di coppa: "Ci siamo fatti due goal da soli, però affrontavamo una squadra forte"

L'eliminazione dalla Coppa Italia Eccellenza lascia tanto dispiacere, soprattutto per il tipo di goal ha portato alla rimonta dell'Ars et Labor, un rigore e un cross deviato diventato un assist, ma di fronte c'era anche una squadra costruita per risalire subito. Lo sa bene Roberto Cevoli, che sottolinea anche le condizioni precarie in cui il proprio gruppo sia arrivato alla gara, disputando comunque quella che ritiene una buona partita.

"Abbiamo cercato di fare il colpo anche stavolta - ammette -. Eravamo molto rimaneggiati, tra infortuni, influenza e squalifiche, però ci abbiamo provato. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita ma di fronte sapevamo benissimo di avere una squadra molto forte. Dopo ci siamo fatti due goal da soli e quindi come sempre abbiamo dovuto rincorrere. Ci complichiamo la vita da soli, però la partita è stata giocata bene, in una condizione estrema. Tanti hanno giocato con l'influenza, quindi io più di così non avrei potuto chiedere ai ragazzi, sono contento comunque".

Finita la coppa, bisogna riprendere a correre in campionato...

"Certamente. Adesso l'obiettivo è il campionato, anche se ci dispiace uscire dalla coppa perché ci tenevamo molto, però il calcio è questo. Ora ci prepariamo bene per il resto del campionato, stacchiamo la spina per una settimana e poi ricominciamo a testa bassa, più forti di prima".

