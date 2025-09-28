TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Tre Penne e La Fiorita creano, ma non segnano: è 1-1 nel big match 19:42 Pietracuta, Cevoli: "Non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni". Castenaso, Rizzo: "Complimenti ai miei ragazzi" 19:18 Concorso Tebaldi: il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta vince la decima edizione 19:03 Il Pietracuta perde ancora: quinta sconfitta di fila 17:52 Moldavia al voto, Michele Muratori osservatore in Gaugazia: "Giorni di tensione" 17:39 Riconoscimento Palestina, Beccari all'Onu: "Dal Titano un forte segnale politico e diplomatico" 17:35 Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri 17:09 San Marino Calcio, prima vittoria in campionato 17:06 San Marino: a Palazzo il giuramento di decine di naturalizzati. Orgoglio e senso di appartenenza 16:27 “I colori dell'arte”: folklore e incontri culturali al centro dell'evento a Serravalle
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Pietracuta, Cevoli: "Non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni". Castenaso, Rizzo: "Complimenti ai miei ragazzi"

di Elia Gorini
28 set 2025
Interviste a Roberto Cevoli e Fabio Rizzo
Interviste a Roberto Cevoli e Fabio Rizzo

Nel dopo gara delusione per la quinta sconfitta in altrettante gare giocate dal Pietracuta. Si gode il primato in classifica il Castenaso.

"Purtroppo mi prenderanno per matto, - ha detto Roberto Cevoli - perché comunque ripeto sempre le stesse cose, però anche oggi ne ho contate 5-6, ma facili, non difficili, di occasioni, non siamo riusciti a fare gol e le prime due occasioni loro abbiamo preso due gol. Tra l'altro l'unico gol che abbiamo fatto se lo sono fatti da soli loro, quindi oggi è una partita che non riesco a commentare sinceramente".

Dopo cinque giornate e cinque sconfitte si può fare un primo bilancio, la classifica è preoccupante? 

"Il bilancio l'hai detto da solo, cinque partite, cinque sconfitte, se guardiamo i risultati è molto negativo, se guardo le prestazioni io non mi sento di essere così negativo, anzi anche la prestazione di oggi secondo me è stata positiva contro la prima in classifica, quindi se loro sono primi io dico che noi ci possiamo togliere delle soddisfazioni, però è chiaro che bisogna iniziare a fare dei gol perché se no facciamo fatica a vincere".

"Sì è una vittoria secondo me importante, - ha detto Fabio Rizzo - difficilissima e il Pietracuta continua ad essere secondo me una veramente una grandissima squadra e non merita dal mio punto di vista la posizione che ha in questo momento in classifica, devo essere sincero, quindi faccio i complimenti al Pietracuta. Siano stati bravi, campo difficile, però i ragazzi hanno interpretato bene, l'abbiamo preparata così, quindi sono stati bravissimi, complimenti anche a loro".

Dal primo posto in classifica l'obiettivo qual è?

"Allora io come ho detto ai ragazzi, non faccio retorica, ho detto che dobbiamo pensare a partita dopo partita e credo che il primo obiettivo in questo momento deve essere la storia della salvezza, fatta quella poi dopo pensiamo ad altro, però dobbiamo ragionare con questo spirito, con questa mentalità, se no faremo fatica ogni partita".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio